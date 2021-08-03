В понедельник нефтяные цены упали на 3% после слабых данных по экономической активности в Китае, являющемся вторым крупнейшим потребителем нефти в мире и первым импортером в Азии.

В субботу Национальное бюро статистики Китая опубликовало ряд экономических показателей, демонстрирующих замедление экономики по итогам июля. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI снизился до 50,4 против ожидаемого значения 50,8. Это самый низкий уровень с февраля 2020 г., когда в Китае проходил масштабный локдаун из-за COVID-19. Уровень 50 отделяет рост деловой активности от его сокращения. Спрос на нефть и другие commodities идут рука об руку с экономической активностью, поэтому в понедельник сырьевые товары оказались под давлением.

Замедление экономики наблюдается на фоне сохраняющихся опасений из-за COVID-19 варианта дельта, который оказался более заразным и более устойчивым к ряду существующих вакцин. Случаи заболеваний были зафиксированы в 14 из 32 провинций Китая. В мировом масштабе число суточных заражений стабильно растет, начиная с середины июня. Если третья волна приведет к возобновлению локдаунов, спрос на нефть может оказаться ощутимо слабее прогнозов. В то время как США и Европа более защищены от такого сценария за счет высоких темпов вакцинации, азиатские страны по-прежнему могут быть под ударом.

В то же время другие индикаторы спроса на жидкое топливо по-прежнему демонстрируют хорошую динамику. По опросам Reuters, на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь снизились. Запасы нефти могли сократиться на 4,1 млн баррелей, бензин и дистилляты могли сократиться на 1,4 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Сегодня поздно вечером свою оценку представит Американский институт нефти (API).

Фьючерсы на Brent сегодня с утра остаются вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Несмотря на вчерашнее падение сентимент на нефтяных рынках остается позитивным, и существенных поводов для продолжения распродаж не наблюдается. Если в ближайшие дни не появится новых поводов сомневаться в восстановлении спроса, котировки могут оставаться в диапазоне $72–74 за баррель.