Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 ниже 1,2%. Позитив на рынке UST продолжается – доходность бумаг вернулась в начало 2021 года. Российская кривая сбросила в доходности 3 б. п. Россельхозбанк разместил 3-летние облигации на $100 млн под 1,4% годовых. Отметим активность российских госбанков (которым закрыт первичный рынок евробондов) на внутреннем валютном рынке. Так, на прошлой неделе ВЭБ.РФ разместил 5-летний долларовый облигационный выпуск на $550 млн под 3,38% годовых.

Сектор ОФЗ: инвесторы не восторге от жестких сигналов ЦБ. В интервью Financial Times глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России останется надолго, и ЦБ РФ, вероятно, продолжит жесткую монетарную политику. Естественно, все это не могло понравиться участникам долгового рынка – вчера цены ОФЗ снизились на 10 б. п.



