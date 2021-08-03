В недавнем интервью Financial Times Э. Набиуллина намекнула, что уже в сентябре регулятор рассмотрит вопрос о снижении цели по инфляции с текущих 4% до 2-3%. Как мы понимаем, подобная процедура будет проводиться в рамках анализа Банком России своей денежно-кредитной политики за пятилетний период (об этом еще в начале июля сообщал зампред ЦБ А. Заботкин).

Возможное изменение таргета по инфляции — часть большой плановой процедуры ЦБ. Данный процесс, в рамках которого регулятор анализирует итоги своей деятельности, является нормальной практикой мировых центробанков, и в случае ЦБ РФ таргет по инфляции – далеко не единственный параметр, который будет обсуждаться. Напомним, что А. Заботкин отмечал, что сам факт обсуждения пересмотра цели по инфляции не означает его изменения в итоге. В любом случае, как мы полагаем, даже если ЦБ и решится на такой шаг, вряд ли это произойдет скачкообразно, приведя к резкому изменению монетарной политики.

Процесс изменения таргета вряд ли повлияет на краткосрочную траекторию по ключевой ставке. Хотя действия ЦБ зачастую бывают в той или иной степени неожиданными для рынка, все же, на наш взгляд, процесс возможного снижения таргета по инфляции не должен добавить дополнительной жесткости политике регулятора в краткосрочной перспективе. Текущая ее задача – «сбить» избыточное инфляционное давление, тогда как движение к возможно более низкому таргету – более долгосрочная задача, которая, на наш взгляд, выражается просто в поддержании более высокого уровня долгосрочной ставки (например, для цели в 4% было бы достаточно уровня ключевой ставки в 5%, тогда как для 2-3%, возможно, нейтральной стала бы ставка уже в 6%). При этом даже в случае снижения таргета по инфляции ЦБ, скорее всего, не станет ускорять переход к нему в моменте, оказывая дополнительное давление на экономику более высокой ставкой (быстро снизить инфляцию таким образом вряд ли получится, тогда как ущерб инвестиционной активности, например, будет гораздо более ощутимым). Кроме того, при отсутствии негативных сюрпризов в динамике инфляции до сентября ЦБ, как мы думаем, не будет пересматривать существенно свой прогноз по инфляции и ключевой ставке на ближайшие годы.

Целесообразность снижения таргета по инфляции остается для нас открытым вопросом. Вопрос долгосрочности высокой инфляции для нас пока остается открытым. Мы считаем, что как минимум две основные причины ее разгона после окончания коронакризиса – взрывной рост мировых цен и беспрецедентный объем антикризисной поддержки со стороны бюджета – отойдут на второй план достаточно быстро (мировые цены уже если не снижаются, то замедляют рост, а бюджет уже взял курс на нормализацию, и в 2022 г. планируется профицит). В их отсутствие, на наш взгляд, экономика довольно быстро ощутит дезинфляционное воздействие и уже через 1-1,5 года после вернется в состояние относительно низкой инфляции. Подобная ситуация уже была в 2017-2018 гг. (когда в довольно быстрый переход инфляции от ~7% к 2,5% мало кому верилось). В таких условиях снижение таргета по инфляции до 2-3% будет фактически сдерживать темпы роста экономики (т.к. при низкой инфляции ЦБ придется держать более высокую ставку, чем она была бы при таргете в 4%).