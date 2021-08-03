Во вторник, 3 августа, российский фондовый рынок торгуется почти без изменений в первой половине дня. Нейтральный внешний фон, отсутствие значимых новостей внутри страны и умеренно восстанавливающиеся после вчерашнего падения цены на нефть не дают поводов для серьезных движений на российском рынке. Немного лучше рынка выглядит банковский сектор, вероятно, продолжающий отыгрывать вышедшие на прошлой неделе сильные отчеты Сбера и ВТБ.

Индекс МосБиржи к середине торговой вырос на 0,11%, до 3792,1 пункта. Индекс РТС прибавил 0,25%, до 1639,9 пункта.

Торги в США в понедельник завершились с небольшим негативом. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%, а доходность 10-летних «трежериз» отскакивает на 2,7 б.п., до 1,2%. В течение дня мировые инвесторы будут следить объемом промышленных заказов в США за июнь и запасами сырой нефти от API.

Предприятия группы «Татнефть» в июле добыли 2377,8 тыс. т. нефти (+17% г/г), с начала года — 15 806,4 тыс. т. нефти (+3,4%). Добыча нефтяника ожидаемо восстанавливается по мере ослабления ограничений ОПЕК+.

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия» за €225 млн. В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Отметим, что данная новость — лишь формальное завершение сделки, в связи с чем акции «Ленты» на нее не отреагировали.

В лидерах подъема к середине дня оказались акции ИСКЧ (+17,8%), «Фармсинтеза» (+4,97%), и НКНХ а.п. (+3,38%). В минусе торговались акции «Казаньоргсинтеза» а.о. (−6,25%) и а.п. (−1,95%), «Россетей» а.о. (−1,92%), и ТМК (−1,75%).