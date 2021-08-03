Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск торговался вблизи уровня открытия торгов. Американский фондовый рынок продолжает консолидацию, а цены на нефть стабилизировались после снижения накануне.

Финансовые власти США и КНР сообщили о сотрудничестве в сфере регулирования листинга китайских эмитентов на американских площадках. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявляла о том, что намерена повысить требования к акциям китайских компаний, планирующих размещение в США. С одной стороны, движение двух стран в сторону консенсуса по данному вопросу является позитивным сигналом для рынка. Но сам факт высказывания SEC свидетельствует о постепенном ужесточении регуляторами условий для компаний, что, на наш взгляд, вызвано повышением глобальных инфляционных индикаторов в последние месяцы. Сегодня утром данный тренд был поддержан критикой индустрии игр в китайских СМИ, что, по всей видимости, спровоцировало распродажи в бумагах Mail.ru Group, которые подешевели на 0,8%.

Значительное влияние на настроения инвесторов оказывает увеличение эмиссии госдолга США в третьем квартале. Оно традиционно обусловливает переток капитала из акций «роста» в бумаги «стоимости».

В российском фондовом сегменте в фокусе внимания — итоги заседания совета директоров Казаньоргсинтеза. По данным рыночных СМИ, топ-менеджмент не предоставил рекомендаций общему собранию акционеров по выплате дивидендов за первое полугодие. На этом фоне привилегированные и обыкновенные акции компании торгуются хуже рынка. Однако средне- и долгосрочные фундаментальные факторы, предопределившие повышение котировок эмитента в последние несколько месяцев, на наш взгляд, сохраняют актуальность. Как следствие, по-прежнему возможен пересмотр вверх справедливой стоимости компании более чем на 30%. Основанием для такого допущения являются сильные финансовые результаты компании по РСБУ, обусловленные как улучшением рыночной конъюнктуры, так и эффектом синергии в результате объединения нефтехимических активов ТАИФа и СИБУРа. В частности, прибыль Казаньоргсинтеза за первое полугодие выросла до 14,695 млрд руб.

Акции Нижнекамскнефтехима, впрочем, продолжают торговаться среди лидеров рынка. Исходя из политики компании, предполагающей выплаты акционерам в объеме не менее 15% чистой прибыли по МСФО, мы полагаем, что размер дивиденда по итогам первого полугодия составит около 10 руб. на акцию.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи: 3765–3805 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,65–73,35 и 86,30–88,80.