На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку из-за снижения нефти, но вскоре перешел к активному росту, хотя нефтяные цены до открытия основных российских торгов находились под давлением.

Вчера вечером американские индексы и котировки нефти резко снизились из-за опасений по поводу резкого роста заболеваемости коронавирусом на фоне распространения дельта-штамма.

Учитывая, что в США, как и многих других странах, вакцинация охватила большое количества населения, высокие темпы заболеваемости, сопоставимые с аналогичным периодом прошлого года, вызывают опасения серьезной волны пандемии. Это ставит под сомнение эффективность вакцин против новых штаммов. В результате увеличиваются риски замедления роста экономики, в том числе из-за возможного возвращения ограничений.

Дополнительным негативом выступили критические статьи в государственных СМИ Китая, направленные против онлайн-игр, что было воспринято инвесторами как признаки очередной регуляторной компании против еще одного высокотехнологического сегмента китайского бизнеса. Это спровоцировало падение акций некоторых крупных представителей отрасли.

Однако утром глобальные площадки перешли к восстановлению. В то же время нефть умеренно снижалась, но после старта европейской сессии стала активно повышаться. Улучшение внешнего фона усилило восходящую динамику рубля.

Большинство развивающихся валют утром перешло к активному росту, хотя доллар демонстрирует лишь умеренное снижение. Позитивной динамике сектора способствовало улучшение ситуации на мировых рынках, вернувшее спрос на рисковые активы.

Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию. Вчера индекс гособлигаций RGBI развернулся вниз от новой трехмесячной вершины, закрывшись в умеренном минусе и сегодня некоторое время продолжал снижаться, но затем стал предпринимать коррекционные попытки.

В середине российской сессии внешний фон резко ухудшился, в том числе из-за провала нефти. Рубль вчера проявил большую устойчивость к внешнему негативу, особенно на фоне падения нефтяных цен. Однако за нисходящей динамикой нефтяного рынка стоят достаточно опасные тенденции в экономике Китая, а также непростая ситуация с пандемий, что может вылиться в новые страхи по поводу экономических перспектив и обоснованности завышенных оценок большинства активов. Все это угрожает вернуть рубль на более низкие уровни.

Нефть продолжает снижаться

В начале дня нефтяные цены умеренно снижались, перейдя к восстановлению на старте европейской сессии. Однако во второй половине дня котировки испытали резкий провал, обновив двухнедельный минимум. Сейчас Brent теряет 1,3% около отметки $71,9.

Нефтяной рынок остается под давлением угрозы замедления экономического роста из-за усиления проблемы пандемии. Это способно ударить по спросу на нефть, что на фоне наращивания добычи ОПЕК+ может привести к рыночному дисбалансу.

Доллар остается под давлением

Американская валюта сегодня демонстрирует умеренно нисходящую динамику, периодически отскакивая от новых минимумов сессии. На данный момент наблюдается очередная попытка восстановления, сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,1% немного ниже уровня 92 п.

Негативная динамика американской валюты обусловлена снижение доходностей гособлигаций США, которое вызвано угрозой ослабления экономического роста из-за пандемии. Это может потребовать более длительного сохранения монетарных стимулов ФРС.

Европейская валюта с начала дня умеренно повышается, испытывая частые просадки от новых вершин сессии. Сейчас пара EUR/USD находится немного ниже уровня 1,190, прибавляя 0,1%.

Техническая картина

Пара USD/RUB совершает разнонаправленные движения в диапазоне 72,68–73,16. До закрытия часовой свечки за его пределами более вероятно продолжение консолидации доллара в данном коридоре.