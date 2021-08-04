Европейские фондовые площадки во вторник росли, чему способствовал рост доходов компаний. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,2%, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,34 %, немецкий DAX снизился на 0,09%, а французский CAC прибавил 0,72%.

Цены производителей в еврозоне в июне выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца и на 10,2% в годовом выражении. Повышение цен в помесячном выражении зафиксировано тринадцатый месяц подряд.

Стоимость акций Societe Generale SA во вторник подскочила на 6,4%, т.к. банк вернулся к прибыли и увеличил выручку на 18%. BP Plc выросла на 5,6%. Британская нефтекомпания зафиксировала чистую прибыль в размере $3,12 млрд во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком в $16,85 млрд за тот же период годом ранее.

Фондовым индексам США также удалось удержаться выше нулевой отметки. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,55%, Dow закрылся на 0,8% выше нулевой отметки, а S&P500 вырос на 0,82%. Акции Alibaba упали на 1,4% после сообщения о слабых финансовых результатах. Выручка компании за три месяца июня составила $31,8 млрд, что, по оказалось хуже прогнозов в $ 32,4 млрд.

Бумаги Under Armour, напротив, выросли на 7,5% после того, как прибыль и продажи ритейлера спортивной одежды во втором квартале превысили оценки аналитиков. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,24 на акцию при выручке в $1,35 млрд. Аналитики ожидали прибыль в размере $0,06 на акцию при выручке в $1,21 млрд. Under Armour также улучшила прогноз по доходам.Уже после закрытия основной торговой сессии на 4% выросли акции Activision Blizzard после отчета о прибылях за второй квартал. Компания сообщила о прибыли $91 на акцию и выручке в размере $1,92 млрд, что превзошло ожидания аналитиков.

В среду запланирована публикация блока данных стран Еврозоны по индексу деловой активности в сфере услуг за июль. США опубликуют индексу деловой активности в сфере услуг. Кроме того, в США выступит член FOMC Ричард Кларида. Среда будет насыщенным на отчеты днем: General Motors, CVS Health, Kraft Heinz. На текущий момент надежды, возлагаемые инвесторами на сезон отчетности, оправдываются: среднее превышение реальный показателей над прогнозируемыми превышает 20%. Участники рынка сконцентрированы на отчетности, отодвинув на второй план пандемию и ее последствия, что в свою очередь позволяет фондовым индексам продвигаться выше.