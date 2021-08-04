Несмотря на падающую вчера нефть, российский рынок акций сумел закрыться на положительной территории. Причем котировки нефти уходили с район 71 доллара, но ближе к вечеру наметился разворот вверх. Пока это рассматриваем как фиксацию прибыли спекулянтами в опасении, что данные по запасам из США могут быть хорошими.

В целом же нефть готова к не очень сильному отскоку, в район 73-74 долларов за баррель. Поводов же для пробоя сопротивления 76,5 пока нет.

Если такой сценарий реализуется, то он окажет поддержку российскому рынку акций, который пытается вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Но при этом мы не питаем особых иллюзий относительно акций нефтяников – в последнее время они выглядят очень слабо, и их долю в портфелях лучше аккуратно сокращать.

В целом же внешний фон сегодня с утра нейтральный.

С большим опозданием рынок начал отыгрывать вышедшую на прошлой неделе отличную статистику Сбербанка. Сейчас акции банка взяли курс на 317 руб. Пробой этой зоны сопротивления откроет дорогу на исторические максимумы, но на быстрое движение рассчитывать не стоит. Кроме того, над Сбером висит угроза оттока средств нерезидентов из-за приближающихся думских выборов и возможного ухудшения общих настроений. В конце августа на конференции в Джексон-Хоуле ФРС может дать очень прозрачные намеки на скорое сокращение объема выкупа бумаг с рынка.

Рекомендуем обратить внимание на акции Мосбиржи. Вчера биржа объявила о росте объема торгов в июле на 10%, но это осталось незамеченным. Возможно, данный позитив также как и в Сбере будет отыгрываться с неким временным лагом.

Слабенько выглядел и «Газпром». Но цены на газ в Европе высоки, в том числе и из-за того, что «Газпром» который месяц отказывается прокачивать дополнительные объемы через Украину. При этом уровень заполненности европейских подземных хранилищ существенно отстает от среднего значения на этот период.

По-прежнему рекомендуем как минимум держать в портфелях бумаги металлургов.

Вновь не смогло просесть под отметку 1800 долларов за тройскую унцию золото. И вновь оно будет пытаться прорваться к ближайшей цели 1900, для чего прежде всего нужно закрепиться выше 1820 долларов. Так что бумаги золотодобытчиков в портфелях помехой не будут.

Рубль в паре с долларом начал консолидацию около отметки 73. Поводов для дальнейшего укрепления российской валюты нет. В ближайшие дни спрос на валюту может вырасти из-за конвертации полученных дивидендов по ряду компаний, но сильного изменения курса это не вызовет.

Стоит помнить, что после консолидации обычно происходят сильные движения. По паре доллар-рубль оно с большой вероятностью будет вверх, как только для этого появится негативный повод.