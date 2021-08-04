Во вторник пара доллар/рубль продолжила тестировать на прочность нижнюю границу нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей.

Отечественная валюта вчера смогла незначительно подорожать при незначительно возросшем спросе на внутреннем рынке FX, завершив день у нашей нижней целевой границы. В ходе торгов курс доллара опускался к 72,8 руб., однако на фоне падающей нефти вернулся к значению 73 руб. Укрепление было поддержано, в первую очередь, сохранением интереса глобальных инвесторов к активам ЕМ и способствуя незначительному укреплению ключевых валют стран ЕМ.

По состоянию на утро среды мировые фондовые рынки открылись умеренным ростом — отчет PMI в секторе услуг в Китае способствовал подогреванию спроса. Позитивный настрой на мировых рынках нивелирует фактор сохранения давления на рынке нефти — цены на нефть Brent торгуются у значения 72,3 долларов за баррель.

Сегодня мы не ожидаем направленного движения на рынках валют. Возможно некоторое удорожание рубля на фоне сохранения стабильной мировой конъюнктуры, сдерживаемое текущей уязвимостью рынка нефти. Рассчитываем, на повышенный спрос на аукционы ОФЗ, среди иностранных инвесторов, а также на сегодняшние публикации индексов PMI в США и прочей макростатистики.