Нефть оставалась под лёгким давлением на фоне не столь значительного сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США.

  • По данным API, на неделе до 30 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 879 тыс. бар. Запасы бензина упали на 5,8 млн бар., а дистиллятов на 717 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,0 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. С одной стороны, запасы бензина сократились больше ожиданий, но по позиции нефти сокращение было не столь сильным. 
  • Однако геополитический фактор вновь может поддержать нефть. Великобритания заявляет, что “highly likely” Иран стоит за атакой на танкер у берегов Омана на прошлой неделе. Во вторник также поступили сообщения, что у берегов ОАЭ был захвачен танкер с нефтепродуктами и за этой атакой также могут стоять иранские силы. 