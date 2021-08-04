Иран "highly likely" поддержит котировки нефти
Нефть оставалась под лёгким давлением на фоне не столь значительного сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США.
- По данным API, на неделе до 30 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 879 тыс. бар. Запасы бензина упали на 5,8 млн бар., а дистиллятов на 717 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,0 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. С одной стороны, запасы бензина сократились больше ожиданий, но по позиции нефти сокращение было не столь сильным.
- Однако геополитический фактор вновь может поддержать нефть. Великобритания заявляет, что “highly likely” Иран стоит за атакой на танкер у берегов Омана на прошлой неделе. Во вторник также поступили сообщения, что у берегов ОАЭ был захвачен танкер с нефтепродуктами и за этой атакой также могут стоять иранские силы.
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