Российский рынок акций оказался вчера между красной и зеленой зонами
Начав торги в минусе, индексы перешли к росту вслед за стабилизацией, а затем и укреплением нефтяных котировок. В дальнейшем нефть подешевела, а падение в США вскоре после открытия торгов увлекло за собой и российский, и европейские рынки. Однако последующий возврат американских индексов к росту позволил и российским, и европейским индексам вернуться в плюс. По итогам торгов индекс РТС поднялся на 0,1%, а индекс Мосбиржи прибавил менее 0,2%. Рыночные настроения на основных площадках остаются под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, выходящая корпоративная отчетность за прошедший квартал в целом достаточно сильная, что поддерживает высокие оценки компаний и способствует росту индексов. С другой стороны, распространение дельта-штамма коронавируса омрачает экономические перспективы. В частности, новая вспышка эпидемии в Китае и введение связанных с этим ограничений на перемещения граждан угрожает снижением темпов роста ВВП страны. Кроме того, действия властей КНР по ограничению деятельности интернет-компаний создают давление на один из самых привлекательных сегментов фондового рынка. Европейские индексы вчера в основном оставались вблизи уровней закрытия понедельника, и по итогам дня индекс Euro Stoxx 50 не изменился. Американские индексы после слабого начала торгов вернулись к росту благодаря хорошим финансовым результатам нескольких крупных компаний. Дополнительным фактором поддержки для рынка США служит ожидаемое одобрение Сенатом масштабного пакета инфраструктурных проектов, предложенного администрацией президента Байдена. Индекс S&P 500 прибавил 0,8%, а Nasdaq – 0,6%. Азиатские рынки сегодня преимущественно двинулись вверх вслед за вчерашним ростом в Соединенных Штатах, фьючерсы на основные американские и европейские индексы пока не дают ясной картины дальнейшей динамики. Котировки нефти после вчерашнего снижения пока меняются слабо. Российский рынок начнет день в плюсе.
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