S&P 500 закрылся на новом историческом максимуме поскольку сильная отчетность компаний компенсировала новые опасения по поводу давления Китая на публично торгуемые акции. Главный американский фондовый индекс вырос на +0.8% на объемах торгов ниже среднего. Десять из 11 секторов выросли, а лидером дня оказался сектор Energy (+1.7%). Упал лишь сектор Communications (-0.5%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +0.7%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average +0.8%. По данным Bloomberg, объем торгов по индексу Dow Jones Industrial Average был примерно на 24% ниже его 100-дневного среднего значения. Аналитики указали на несколько потенциальных причин замедления роста рынка, включая скорое окончание сезона отчетности и разгар лета. «После цунами отчетностей в секторе Технологий на прошлой неделе инвесторы ждут результатов следующего раунда. Начиная с сегодняшнего дня, в течение трех дней около 131 компании из индекса S&P 500 должны будут отчитаться о своих результатах за 2 квартал», — написал в аналитической записке Артур Хоган, главный рыночный стратег National Securities. «Или это может оказаться сезонность. Август и сентябрь исторически были одними из самых слабых месяцев в году… когда объемы имеют тенденцию к снижению, а волатильность часто возрастает».

Возможно, наступил новый экономический режим, и ФРС придется справляться с более быстрыми изменениями и более частыми потрясениями, сказал в интервью Рейтер региональный глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард. Коронавирус, возможно, подтолкнул США к нестабильной эре более сильного экономического роста и повышения производительности, но с более высокими процентными ставками и повышенной инфляцией. И не стоит беспокоиться о безработице –коллега Булларда из Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что «нет никаких оснований» полагать, что почти 10 миллионов американцев, в настоящий момент не имеющих работы, в конечном итоге не будут ее искать.

Индекс, отслеживающий китайские акции, котирующиеся в США, упал на —2.5%, продолжив падение акций в Гонконге, а ADR Tencent упали на —7.3%. Государственные СМИ Китая осудили онлайн игры, назвав их «духовным опиумом». И хотя ссылка на эту историю позже была удалена, это не сняло опасений, что индустрия онлайн-развлечений станет следующей отраслью, подвергшейся давлению со стороны правительства Китая.



