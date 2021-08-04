Несмотря на продолжившееся снижение цен на нефть российский рынок акций во вторник сумел удержаться на положительной территории. Более того, на вечерней сессии индекс Мосбиржи даже вернулся выше 3800 п. на фоне позитивной динамики западных площадок.

Общий восходящий тренд на нашем рынке по-прежнему сохраняется, а весь откат последних недель расценивается лишь в качестве стандартной коррекции.

Сложно рассчитывать на достижение следующих целей по индексу Мосбиржи в районе 4000 п. в ближайшие сессии, однако на горизонте до конца года преодоление этой отметки весьма вероятно при спокойном фоне. Что касается ключевых реперных точек, которые будут означать слом растущего тренда с формированием последующего более глубокого отката, то они расположены на 3730 и 3680 п. Это сегодня важнейшие уровни поддержки.

Среди отдельных отраслей лучше рынка сейчас выглядит финансовый сектор. Причем речь даже не о вчерашнем 4%-ом отскоке TCS Group, а про основные голубые фишки: Сбербанка и ВТБ. В обеих бумагах сохраняется потенциал для роста в среднесрочной перспективе. Удержание длинных позиций выглядит оправданным.

По обыкновенным акциям Сбербанка следующий очевидный ориентир и зона торможения — это район 315–320 руб. В ВТБ важно преодолеть область 5,05–5,15 коп., после чего откроется дорога к новым максимумам с 2018 г. выше 5,6 коп.

Некоторую слабость показывают нефтяники на фоне коррекции фьючерсов Brent. Во вторник цены на нефть опустились на 0,6%, но в моменте падали на 2,5% до $71. В диапазоне $70–72 как раз может пройти торможение волны распродаж. Если котировки выйдут из него вниз, то далее импульс может продолжиться вплоть до $64,5–66. Впрочем, пока причин для такого ускорения распродаж не наблюдается.

А вот нейтральная динамика акций Газпрома выглядит не совсем оправданной. Учитывая цены на газ, объемы поставок и перспективы двузначной дивидендной доходности в 2022 г., потенциал для роста котировок сохраняется. Следующие цели могут находиться выше 300 руб.

Российский рубль тем временем не реагирует на слабость нефтяных котировок. Курс USD/RUB накануне опустился 72,9. В качестве среднесрочных целевых уровней по-прежнему выступает район 71,5–72, который может быть спокойно достигнут даже если фьючерсы Brent опустятся к $70.



