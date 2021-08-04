Цены на нефть остаются под давлением из-за вспышки COVID-19 в Китае, где были ужесточены карантинные меры в 15 провинциях. Не ясно, как долго продлятся ограничения и какой эффект они окажут на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире. Это стимулирует участников рынка сокращать риски и закрывать длинные позиции по нефти, пока цены выглядят относительно высокими.

Предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с уровнем заболеваемости, сложно. Однако с учетом жестких мер, которые предпринимает Китай, а также набирающей обороты вакцинации, можно предположить, что слишком долго вспышка не продлится и рынок нефти останется сильным. К тому же при необходимости страны ОПЕК+ могут отложить запланированный до конца 2021 г. рост добычи, чтобы сбалансировать предложение в случае ухудшения прогнозов по спросу.

При таком развитии событий цены на нефть могут оставаться относительно высокими. В настоящий момент ценовой диапазон $72–74 за баррель выглядит вполне справедливым, если не появится новых негативных драйверов. Среди таких факторов можно отметить усугубление ситуации с COVID-19 в Китае или Индии, а также рост иранской добычи в случае снятия санкций США.

Отдельно стоит затронуть иранский вопрос, который после победы нового президента на выборах в Иране встал на паузу. Для нового иранского лидера характерна жесткая риторика в отношении США, в связи с чем переговоры могут быть затруднены. На этой неделе представитель США заявил, что американская сторона готова продолжать переговоры и нацелена на достижение консенсуса, но это «не может длиться вечно». Такие сообщения проходят на фоне очередного всплеска напряженности в Персидском заливе, в разжигании которого подозревают Иран.

Если стороны вернутся к переговорам и достигнут компромисса, то санкции с иранского нефтегазового экспорта могут быть сняты, и стране откроется возможность для наращивания добычи примерно на 1 млн б/с (около 1% от мировой добычи). Этот объем может повлиять на рыночный баланс, замедлить сокращение мировых запасов нефти и оказать давление на цены.

В то же время фокус рынка сейчас в большей степени прикован к ситуации со спросом. Пока в Китае новая волна блокировок угрожает замедлением спроса, индикаторы в США по-прежнему демонстрируют уверенное постпандемийное восстановление.

Вчера поздно вечером API опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться на 0,88 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов — на 5,8 млн и 0,7 млн баррелей, соответственно. Если официальные данные от EIA сегодня подтвердят статистику, то нефтяные котировки могут получить ощутимую поддержку. Это будет третья подряд неделя снижения запасов нефтепродуктов, что говорит о сильном спросе.