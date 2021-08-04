Сектор российских еврооблигаций: рынок остается очень «летним». Доходности UST пытаются закрепиться на полугодовых минимумах (UST-10 находится около отметки 1,17%), и суверенные российские евробонды потихоньку дорожают. Вчера российская долларовая кривая потеряла в доходности 2 б. п.

Сектор ОФЗ: Минфин попытается повторить успех прошлой недели. На сегодняшних аукционах инвесторам снова, как и неделей ранее, будут предложены длинные ОФЗ – 10-летний и 20-летний выпуски без лимита. Напомним, что 28 июля Минфин РФ разместил на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 106,5 млрд руб. по номиналу, что стало максимальным объемом размещения за один аукционный день с 14 апреля и рекордным объемом для постсанкционных выпусков, размещаемых после 14 июня. То, что ставка сделана на длинные бумаги, по-видимому, продиктовано тем, что ставки долгосрочных бумаг являются своего рода бенефициарами текущего процесса ужесточения ДКП, который, судя по последним сигналам главы ЦБ, будет продолжен. Впрочем, рынок немного успокоился с прошлой среды, и есть некоторые сомнения в том, что сегодня результаты 28 июля будут повторены.