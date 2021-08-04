В среду, 4 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует положительную динамику благодаря оптимистичному внешнему фону. Настроения инвестиционного сообщества подбадривают преимущественно позитивные корпоративные отчеты.

Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс деловой активности в секторе услуг в июле снизился с 56,5 месяцем ранее до 53,5.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на положительной территории. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,09%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» понизилась до 1,182%.

Среди макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по деловой активности в секторе услуг Китая, Европы и США, розничные продажи в зоне евро, число созданных рабочих мест в частном секторе США, а также еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, стоит обратить внимание на выступление члена ФРС Ричарда Кларида.

Что касается корпоративных событий, то в России сегодня не ожидается важных событий, а в США свои квартальные отчетности представят 23 компании, среди которых Electronic Arts, General Motors, Uber, Royal Caribbean Cruises, Kraft Heinz и другие.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,3%, до 3835,98 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 0,43%, до 1644,66 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Лензолота» (+6,87%), «Самолета» (+1,83%), «Совкомфлота» (+1,72%), «АЛРОСы» (+1,81%) и «Сургутнефтегаза» (+1,03%). Заметно подешевели бумаги «Росгосстраха» (−3,88%), «НОВАТЭКа» (−0,78%), «Интер РАО» (−0,77%), «Роснефти» (−0,71%).