Micron впервые выплатит дивиденды
Micron производит чипы памяти DRAM и NAND, которые необходимы для широкого круга вычислительных систем. Их цена напрямую зависит от глобального спроса и предложения, поэтому характеризуется высокой волатильностью. В этой связи прибыль большинства производителей чипов памяти и цена их акций подвержены сильному влиянию рыночной конъюнктуры.
Micron намерена скорректировать параметры регулярного выкупа акций, который осуществляется с 2018 года и на который компания уже направила около $4 млрд.
Для инвесторов важно, что Micron реализует долгосрочную стратегию, снижая объем выкупа при высокой цене акций и наращивая его в периоды низкой прибыли и просадки котировок. Параметры обратного выкупа постепенно становятся более гибкими.
Новость о планах Micron начать дивидендные выплаты нельзя назвать сенсационной. Доходность дивиденда компании на начальном этапе будет чисто символической — около 0,13% при размере выплат 10 центов на акцию. Первые в своей истории квартальные дивиденды Micron выплатит 18 октября, чтобы попасть в реестр для их получения, нужно купить акции компании до 1 октября включительно.
Два крупнейших конкурента Micron в сфере производства чипов памяти — Samsung Electronics Co Ltd и SK Hynix Inc уже выплачивают дивиденды. Правда, Hynix сократила выплаты в 2019 году, когда ее прибыль резко упала из-за ослабления спроса.
Micron выглядит привлекательно для включения в долгосрочный инвестиционный портфель. Компания готовится увеличить расходы на производство нового поколения микросхем. В июне сообщалось, что ее капитальные затраты в 2021 финансовом году превысят $9,5 млрд. Важно, что часть средств поступает в качестве предоплаты от заказчиков. Эти поступления направляются в том числе на развитие перспективной технологии EUV-литографии. Оборудование компания приобретает у ASML Holding NV (ASML). Micron удерживает технологическое лидерство, сформировав надежный портфель реализуемой продукции. Также для ее бизнеса характерны высокая прибыльность и сильные балансовые показатели. Цель по акции компании — $94,5.
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