Рубль с открытия устремился вверх вслед за мировыми рынками и нефтью, обновив к евро месячный максимум и приблизившись к аналогичной вершине в паре с долларом.

В среду глобальные площадки продолжили развивать восходящее движение, стартовавшее вчера во второй половине дня. Однако после старта основной российской сессии внешний фон ухудшился, в основном из-за очередного провала нефти. Рубль отреагировал на это довольно резко, растеряв все сегодняшние достижения.

Поначалу позитивом выступали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Но вышедшие в начале российских торгов аналогичные показатели ЕС и его ключевых представителей были хуже прогноза.

Распродажи рисковых активов, наблюдавшиеся в начале недели на фоне ухудшения ситуации с пандемией, быстро исчерпали себя. Инвесторы считают, что сохранение проблемы коронавируса заставит ключевые центробанки дольше поддерживать сверхмягкие денежно-кредитные условия и другие монетарные стимулы.

Поэтому вчерашнее заявление одного из руководителей ФРС о том, что в октябре может начаться сокращение программы выкупа американским регулятором долговых активов (QE), не вызвало ощутимой негативной реакции бирж. Тем более что чиновник как всегда обусловил этот шаг дальнейшим укреплением рынка труда.

Большинство развивающихся валют с начала дня активно укреплялось благодаря высокому спросу на глобальные рисковые активы. При этом доллар довольно сдержанно снижался, но в начале европейской сессии совершил мощный рывок вверх. Однако это вызвало лишь умеренную коррекцию в секторе.

Российский долговой рынок продолжает развивать нисходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует устойчивое снижение третью сессию подряд, обновив недельный минимум.

Доллар пока удержал сильную поддержку, находящуюся на месячном минимуме 72,68 руб. К тому же рубль все острее реагирует на периодические просадки нефти, угрожающие более сильным снижением. Если оно произойдет, мы можем увидеть существенное ослабление российской валюты.

Нефть остается под давлением

Вчера в моменте нефть отыгрывала большую часть значительного внутридневного провала, но к закрытию просела из-за более слабого снижения запасов нефти в ночном отчете API. Сегодня некоторое время этот негатив продолжал давить на котировки, но затем они перешли к умеренному росту. Однако в начале наших торгов нефть резко сдала позиции, приблизившись к установленным вчера двухнедельным минимумам. Сейчас Brent теряет 2,4% вблизи отметки $70,6.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать относительную слабость из-за ухудшения ситуации с пандемией, что способно ударить по восстановлению глобального спроса на нефть. При этом увеличение предложения со стороны ОПЕК+ создает дополнительную угрозу закрепления нефтяных котировок на более низких уровнях.

На этом фоне сильное влияние на нефть способна оказать финальная отраслевая статистика от Минэнерго США, выходящая в 17:30 МСК. Ожидается снижение запасов нефти на 3,1 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,3 млн барр.

Доллар не удержался на локальных вершинах

В первой половине дня американская валюта умеренно снижалась, предприняв несколько активных восходящих попыток. В начале европейских торгов индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, обновив дневную вершину, но быстро нивелировал этот импульс, переписав минимум сессии. Сейчас DXY теряет 0,26% немного ниже уровня 92 п.

Давление на доллар оказали более слабые, чем ожидалось, данные по изменению количества рабочих мест в частном секторе США. Далее инвесторы будут оценивать индексы деловой активности в американской сфере услуг (16:45 и 17:00 МСК).

Европейская валюта поначалу умеренно повышалась, испытав резкое снижение в начале основной российской сессии. Однако затем пара EUR/USD стала активно расти, обновив дневной максимум и прибавляя сейчас 0,3% немного ниже уровня 1,190.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера ненадолго превышала верхнюю границу диапазона 72,68–73,16, но затем развернулась вниз и сегодня приближалась уже к нижней границе, резко отскочив от нее. Таким образом, доллар продолжает совершать разнонаправленные движения, расширив диапазон консолидации до 72,68–73,25. Пока часовая свечка не будет закрыта за его пределами, более вероятно сохранение боковой динамики котировок.