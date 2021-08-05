Почему-то именно август отличается от остальных одиннадцати месяцев года валом вопросов о дефолте (США, России, крупнейших банков – нужное подчеркнуть), девальвации, коллапсе денежной системы. Удивительно, почему к именно этому месяцу приковано такое внимание. Жара, казалось бы, уже спала, отпуск не за горами, фрукты спеют, дети скоро пойдут в школу. Что страшного-то?

Есть два ответа на это.

Очевидно, что как минимум дважды в современной истории России события в августе становились поворотными: ГКЧП в 1991 и дефолт 1998 года не могли не отразиться на коллективной памяти сограждан.

Кроме того, русские поэты еще задолго до "лихих девяностых" характеризовали последний месяц лета как не особенно удачный – ахматовское "и всех месяцев он страшней", например.

Всякое бывает, естественно, но почему бы не посмотреть на действительность невооруженным рациональным взглядом?

Во-первых, золотовалютные резервы сейчас на максимуме, 600 млрд долларов в эквиваленте, чуть меньше всей денежной массы М2 в России. То есть по текущему курсу может быть обменян почти каждый рубль в стране. Только зачем менять каждый рубль? На этот вопрос у нас нет ответа.

Во-вторых, доллары продолжают притекать – бюджет 2021 года свёрстан из цены 3100 рублей за баррель, в то время как на бирже цена уже превышает 5000 рублей. То есть доллары продолжают притекать, и Минфин дабы не допустить чрезмерного укрепления рубля вынужден покупать доллары, а не продавать их. Одним словом, резервы увеличиваются, а не расходуются.

Если цена на нефть останется в том же диапазоне 60-75 долларов за баррель, мы скоро увидим доллар у 70 рублей, а вовсе не у 80 или 90.

В-третьих, развитие внешнеполитической ситуации в последнее время подтверждает важный тезис – разрушительные санкции против России не выгодны западным политикам. Громкие разговоры о санкциях выходят в гудок, когда дело доходит до реальных законопроектов.

Нельзя сказать, что Россия – незаменимый партнер в международной торговле, но всё же достаточно важный, чтобы в каждом законе оставлять лазейки размером с диаметр трубопровода "Северный поток – 2".

Естественно, и наша жизнь, и рыночная динамика подвержены внезапным потрясениям, слабо поддающимся рациональным прогнозам. Однако проводить месяцы и года в эсхатологической скорби, вспоминая каждый август "по какому поводу слегка увлажнена подушка" – плохая стратегия инвестиций. Инфляция и горечь упущенных возможностей в конце концов нанесут непоправимый ущерб вашему портфелю, даже если вы в какой-то момент и окажетесь правы.

Если и бояться какого-либо месяца, так это октября. И крахов рынка было в октябре гораздо больше, и с историей России октябрь связан не меньше августа.

На самом деле, фундаментальные факторы стоит взвешивать вне зависимости от календаря, равно как и использовать здравый смысл при анализе текущих тенденций. Так что на данный момент нет причин, почему – если исключить внезапные геополитические шоки – должна случиться какая-либо девальвация.