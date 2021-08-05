Акции США снизились после того, как заместитель председателя ФРС предположил, что ставки могут вырасти к 2023 году, а неоднозначные экономические данные за июль показали, что американские компании создали гораздо меньше новых рабочих мест, чем ожидалось. Доходность 10-летних US Treasuries выросла до 1.17%, золото сократило до нуля рост более чем на 1%, а USD укрепился после первоначальной слабости. Ричард Кларида из ФРС сказал, что центральный банк готовится начать повышение процентных ставок в 2023 году с возможным объявлением о сокращении скупки активов в конце этого года. Комментарии последовали после намеков на то, что Минфин США может сократить продажи облигаций этой осенью, а отчет о занятости ADP разошелся с рекордным ростом индекса услуг ISM, что указывало на постоянные трудности с наймом работников, несмотря на улучшения в экономике.

S&P 500 закрылся снижением на —0.5%. Девять из 11 секторов снизились, при этом в лидерах падения оказались Energy (-2.7%) и Industrials (-1.4%). Выросли Communications (+0.3%) и Technology (+0.2%). Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 закрылся ростом на +0.2%, в то время как индекс Russel 2000 упал на —1.2%, что является максимальным его падением почти за две недели.

«Потеряв 19.6 миллиона рабочих мест в марте и апреле прошлого года, мы с тех пор добавили 13.1 миллиона», — написал Питер Боквар, главный стратег Bleakley Advisory Group, в записке перед пятничным отчетом о рынке труда в США. «Я действительно не люблю использовать слово «стагфляция», но, к сожалению, у нас сейчас есть некое ее подобие, которое еще больше усложнит работу ФРС».

Отметьте в календарях. Ричард Кларида сказал, что ФРС в скором времени намерена начать сворачивание своей мягкой денежно-кредитной политики, начав с объявления позже в этом году о сокращении покупок облигаций и затем плавно перейдя к повышению процентных ставок в 2023 году. Вице-председатель нарисовал оптимистичную картину перспектив экономики США на ближайшие годы и сказал, что ожидает, что дисбаланс между спросом и предложением, толкающий цены вверх, со временем исчезнет сам собой.

Забудьте GameStop — на рынке появилась новая акция-мем. Robinhood подскочил на +82% после того, как волна индивидуальных инвесторов последовала за Кэти Вуд (ARK Invest) и вложилась в торговое приложение с нулевой комиссией. Более 100 миллионов акций перешли из рук в руки всего за первые три часа сессии и стали самыми торгуемыми на платформе Fidelity. Чаты трейдеров и каналы Twitter были полны упоминаний о всплеске, что привело как минимум к трем остановкам торгов в течение дня из-за волатильности. Позже Robinhood сократил свой рост на закрытие до +50.4%.