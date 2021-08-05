Индекс Мосбиржи вчера вновь вырос, несмотря на снижение нефти, сумев прибавить за день 0,45% и закрыться выше отметки 3800 пунктов. Но вряд ли отечественные акции долго смогут противостоять снижению нефти, которая опустилась в район чуть выше 70 долларов за баррель.

Вчера мы ждали отскока нефтяных котировок на снижении запасов в Штатах. Но Минэнерго США разочаровало своей статистикой: вопреки прогнозам сокращения запасов на 3,1 млн баррелей, они выросли на 3,6 млн. Правда, больше ожидаемого снизились запасы бензина, а уровень добычи остался на прежних 11,2 млн баррелей в сутки.

Другим негативным моментом для нефти является ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, что с учетом распаковывания Поднебесной стратегических резервов грозит снижением потребления нефти. При этом настрой на нефтяном рынке и так пессимистичный, о чем говорит бэквордация во фьючерсах.

Так что пока для возобновления роста «черного золота» драйверов нет. Наоборот, не исключено тестирование отметки 70 долларов за баррель сверху вниз.

В таких условиях отечественным акциям сложно будет продолжить рост широким фронтом.

На дневном графике Индекса Мосбиржи прослеживается линия поддержки восходящего тренда от 19 июля. Сейчас она проходит в районе 3780 пунктов. Но данная поддержка очень слабая, и особых надежд на нее питать не стоит.

Внешний фон сегодня с утра нейтральный: слабо, на уровне шума, подрастают американские фьючерсы и нефть, металлы торгуются разнонаправленно. Поэтому в первой половине дня не исключена небольшая коррекция Индекса Мосбиржи.

Вместе с тем, продолжаем позитивно смотреть на акции металлургов, хотя и по ним могут пройтись небольшие распродажи из-за «китайского фактора». При улучшении внешнего фона Сбербанк начнет бороться за сопротивление в районе 317 руб. По-прежнему рекомендуем избавляться от нефтянки на отскоках.

Возможно, в ближайшие дни акции сырьевых компаний получат поддержку от ослабления рубля. Минфин объявил, что в период с 6 августа по 6 сентября ЦБ будет покупать для него валюты в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд руб в день. Это на 0,9 млрд больше, чем сейчас.

Вчера на этой новости и снижении нефти рубль потерял четверть процента стоимости. Сегодня с утра российская валюта пытается отыграть часть потерь, но утренний рост рубля, сменяющийся его продажами во второй половине дня – стандартный ход торгов последних дней.

В целом же пара доллар-рубль уже четвертый день торгуется в узком боковике вокруг отметки 73. Пора бы начинать движение. Скорее всего, оно будет вверх: пока действует бюджетное правило, у российской валюты нет никаких шансов на серьезный рост.