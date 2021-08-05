В фокусе отчетность "Ростелекома"
Торговая динамика была разнонаправленной. Среди наиболее ликвидных в лидеры роста вышли акции Сургутнефтегаза (+3,36%), а в аутсайдерах оказались префы Транснефти (-1,48%). Пара USD/RUB колебалась вблизи 73.
Ростелеком (+0,14%) отчитается за второй квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 138 млрд руб. (+8% г/г) при EBITDA в объеме 55 млрд, что соответствует рентабельности 40%. При этом прибыль ожидается в размере 8 млрд руб. Долговая нагрузка компании умеренная — 2,5х EBITDA. Ростелеком демонстрирует максимальные темпы улучшения финансовых показателей благодаря усилению спроса на цифровые и облачные сервисы. Драйвером роста для компании остается высокий спрос на телекоммуникационные услуги со стороны корпоративного сегмента. Таргет по акции Ростелекома на горизонте 12 месяцев — 115руб.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние фондовые площадки не дают четких сигналов. На ход торгов могут повлиять данные о внешней торговле и первичных заявках на пособие по безработице в США. На локальном рынке интерес представляет статистика инфляции. Рассчитываем, что индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3770-3810 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,00-73,50.
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