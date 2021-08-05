Фьючерс на нефть Brent в среду не смог удержаться у отметки 72,5 долл./барр. и продолжили падать, сегодня утром проторговывает район 70,5 долл./барр.. Негативом для рынка продолжили выступать опасения относительно сохранения спроса на энергоносители в Азии, подкрепленные снижением инфляционных ожиданий по США. Публикация сильного ISM в секторе услуг США накануне помогла нефтяным котировкам лишь несколько сгладить потери.

Не оказали заметной поддержки и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые мы квалифицируем как хорошие: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 3,6 млн барр. (рынок ожидал, напротив, их заметного сокращения), однако запасы бензинов – резко, на 5,3 млн барр., упали (консенсус: —1,8 млн барр.) ввиду роста загрузки НПЗ в стране, отражающих устойчивость спроса, вернувшегося к допандемийным уровням.

Некоторую поддержку рынку нефти сегодня оказывают рост напряженности на ближнем Востоке и прогнозы NOAA относительно высокой вероятности формирования ураганов в Атлантике, но в целом ценовая конъюнктура рынка нефти продолжает оставаться не вполне благоприятной. Сегодня ожидаем, что Brent постарается удержаться в нашем целевом диапазоне 70-75 долл./барр.; риски ухода котировок на несколько более низкие уровни оцениваем как заметные.