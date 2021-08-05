Вчера пара доллар/рубль, как и ожидалось, находилась у нижней границы нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей.

Отечественная валюта вчера смогла в ходе торгов проявить положительную динамику, однако завершила день чуть выше нижней целевой границы. В первую очередь, немало значимым фактором является значительный откат цен на нефть за эту неделю. Также, ослабление позиций рубля связано с коррекцией рынка в связи с динамичным укреплением валюты ранее. Также стоит заметить, что от большего падения рубль остановило очередное успешное размещение ОФЗ, указывающее на спрос на российские активы. Так, объем торгов вырос на 12,5% н/н. Валюты ЕМ вели себя разнонаправленно, больше завися от внутренней конъюнктуры.

По состоянию на утро четверга мировые фондовые рынки открылись невнятно. Нефть марки Brent торгуется за 70,4 доллара за баррель. Данные аспекты оказывают сдерживающий эффект на рубль.

Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на рынках валют. Возможно некоторое инерционное удорожание доллара, однако, в целом, инвесторы ориентируются на пятничную макростатистику США, где будет задан темп на начало следующей недели.



