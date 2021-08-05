После очередного провала нефть пытается восстановить потери. Отметка $70 за баррель Brent пока устояла. 

Минэнерго США накануне сообщило, что на неделе до 30 июля коммерческие запасы нефти выросли на 3,6 млн бар. до 439,2 млн бар. Запасы бензина упали на 5,3 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,8 млн бар. Добыча за неделю не изменилась и осталась на уровне 11,2 млн бар. Средний показатели поставок за четыре недели составили: 20,5 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +12,4% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +8,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +5,7% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 42,9%. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,0 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. 