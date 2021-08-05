Сектор российских еврооблигаций: инвесторы отыгрывают динамику на рынке UST. Устав, по-видимому, удивляться динамике на рынке базового актива, инвесторы вчера предъявили очень хороший спрос на суверенные евробонды России, продавив кривую на 4 б. п. по доходности вниз. Впрочем, все это продолжает касаться только госбумаг – котировки в корпоративном секторе остаются недвижимы.

Сектор ОФЗ: Минфин разместил ОФЗ на 75 млрд руб. Вчера на аукционах своих покупателей нашли два выпуска долгосрочных ОФЗ: 10-летняя бумага была размещена объемом 55 млрд руб. при двукратном спросе, тогда как 20-летняя бумага была размещена на почти на 20 млрд руб. также почти при двукратном спросе. Впрочем, без предоставления премий дело не обошлось. Росстат отчитался о небольшой (0,06%) недельной дефляции – годовая инфляция ушла ниже 6,5% после пиковых 6,6% в начале июля.



