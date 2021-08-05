За период c 27 июля по 2 августа ИПЦ снизился на 0.06% по данным Росстата — эта динамика вернула годовую оценку инфляции к отметке 6.40% г/г. Понижательное давление на ИПЦ во многом обусловлено сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (-3.1% н/н), а также замедлением роста цен на стройматериалы.

За последнюю неделю цены на товары в потребительской корзине показали неоднородную динамику. Среди продуктов питания различные виды мяса и мясная продукция подорожали на 0.2-0.4% н/н. Отдельно стоит отметить продолжающийся рост цен на бензин (+0.2% н/н).

Помимо недельных данных, большую значимость на текущей неделе будет иметь месячная статистика по итогам июля. От нее мы ожидаем чуть больше деталей по проблемным сегментам – сфере туризма, стройматериалам. Годовая оценка по итогам июля может составить 6.5-6.7% г/г, однако в свете замедления роста цен в начала августа, не видим поводов для беспокойства в случае отклонения к верхней границе диапазона (6.6-6.7% г/г). Впереди предстоит еще целый месяц с потенциальным «дефляционным» давлением на цены продуктов питания, поэтому сохранение ключевой ставки на уровне 6.5% на сентябрьском заседании пока видится базовым сценарием.