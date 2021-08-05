По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, к началу августа инфляция в годовом выражении опустилась на уровень 6,4% г./г. При этом на прошлой неделе среднесуточный темп снижения цен составил 0,01%. В основном падение цен н./н. происходит в одной из самых волатильных компонент – плодоовощной, на фоне сезонности, связанной с новым урожаем.

Дезинфляция происходит… В годовых темпах дезинфляция также связана с продовольственной компонентой. При этом устойчивое замедление происходит в тех продуктах питания, цены на которые росли аномально быстро в конце 2020 г. – начале 2021 г. (яйца, сахар, на который даже вводились предельные цены). В то же время, ряд непродовольственных товаров по-прежнему оказывают повышательное давление на инфляцию. Например, продолжает дорожать бензин, а он имеет существенный вес в расчете месячного показателя.

В будущем вклад в охлаждение инфляции должен оказать тренд на нормализацию бюджетной политики (в 2021 г. вряд ли будет реализован дополнительный к уже запланированному стимул, а уже с 2022 г. вновь планируется профицитный бюджет). Среди проинфляционных рисков ключевым остается неопределенность, связанная с развитием пандемии коронавируса в мире, которая может отсрочить коррекцию цен на сырьевые товары, приостановив восстановление производственных и логистических цепочек.

… но еще не стала устойчивой. Хотя рынок не до конца верит в устойчивость дезинфляционного тренда, мы отмечаем определенные улучшения настроений. Так, ожидания участников рынка свопов на ключевую ставку после заседания ЦБ по ДКП скорректировались на 25 б.п. вниз – до уровня 7,00-7,25% на конец года. Мы ожидаем, что со временем дезинфляция все же приобретет устойчивый характер, темпы роста цен начнут снижаться уже ближе к середине осени, и это позволит ЦБ ограничиться повышением ставки на 25 б.п. до конца года (до уровня 6,75%).



