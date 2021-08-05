Разработчик игр Electronic Arts (EA) отчитался за прошедший квартал, превзойдя ожидания инвесторов. Гайданс на 2022 финансовый год был повышен.

Выручка и чистая EPS компании по GAAP составили $1,551 млрд и $0,71 соответственно, превзойдя первоначальный прогноз менеджмента на уровне $1,475 млрд и $0,24. Скорректированная выручка (Net Bookings), основной показатель для компаний сектора, снизилась на 3,9% г/г, до $1,336 млрд, но менее значительно, чем ожидали аналитики (до $1,280 млрд). Стоит отметить, что нормализация игровой активности после резкого роста в прошлом году вполне закономерна. При этом компании удалось превзойти общерыночные ожидания не только благодаря онлайн-продажам в сегменте Live Services, доходы которого составляют в основном покупки пользователей внутри игры, но и за счет продаж игр в сегменте Full Game Downloads. Среди драйверов роста менеджмент отмечает сохранение популярности многопользовательской онлайн-игры Apex Legends, а также успешные продажи развлекательных продуктов: It Takes Two и Mass Effect Legendary Edition. Заметим, что снижение Net Bookings в этом квартале было связано с 16-процентным сокращением выручки от игр на консолях, тогда как мобильный сегмент и компьютерные игры продемонстрировали рост на 20% и 9% соответственно.

Мы позитивно оцениваем насыщенный график релизов игр в этом году. Совсем недавно компания выпустила новый гоночный симулятор F1 2021. В ближайшие месяцы будут представлены FIFA 22, Madden NFL 22, а в октябре-декабре этого года состоится релиз Battlefield 2042. Менеджмент отмечает колоссальный интерес фанатов к этой игре, что может транслироваться в успешные продажи в конце текущего года.

Прогноз компании на полный финансовый год был усилен. По ожиданиям менеджмента, Net Bookings теперь составит $7,4 млрд (+19,5% г/г), что на $100 млн выше предыдущих ожиданий, но немного недотягивает до консенсуса на уровне $7,43 млрд. Указанные оценки учитывают влияние сделок по приобретению Glu Mobile, Codemasters и Metalhead Software, поэтому высокие прогнозируемые темпы роста Net Bookings являются результатом как органического, так и неорганического расширения бизнеса. В то же время ожидания менеджмента не учитывают позитивное влияние недавней сделки по поглощению Playdemic (за $1,4 млрд), так как оно еще не завершено. Однако реализация масштабного плана по приобретению активов окажет временное давление на маржинальность ввиду расходов, связанных с процессом интеграции новых компаний. Как следствие, скорректированная чистая прибыль на акцию в 2022 финансовом году прогнозируется на уровне $6,40, тогда как консенсус составлял $6,46. Операционный денежный поток теперь ожидается на уровне $1,85 млрд, на $100 млн выше предыдущей оценки.

Мы повышаем целевую цену по акциям EA со $170 до $175 ввиду уверенных долгосрочных перспектив роста бизнеса. С нашей точки зрения, недавно приобретенные активы окажут позитивное влияние на финансовые результаты компании. Полагаем, что покупка Playdemic является стратегически оправданной, так как позволит EA расширить аудиторию в мобильном сегменте игр в жанре «спорт». Мобильные игры будут являться заметным, но не единственным драйвером роста выручки компании в ближайшие несколько лет.