В начале торгов российская валюта укреплялась на позитивном внешнем фоне, но затем он быстро ухудшился, вызвав резкое снижение рубля. Однако после старта основной российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены устремились вверх, вызвав коррекцию рубля.

Мировые рынки продолжают совершать разнонаправленные движения. С одной стороны, снижения провоцируют участники, опасающиеся усиления пандемии и замедления экономического роста. С другой стороны, многие инвесторы выкупают провалы, так как эта стратегия уже более 10 лет приносит хороший результат. К тому же ухудшение ситуации с коронавирусом будет удерживать центробанки от сворачивания монетарных стимулов.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись, но незадолго до открытия европейских торгов резко снизились из-за восходящего импульса доллара. Однако он быстро сдал позиции, вернув сектор к росту, многие представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих трех сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем почти полностью нивелировал это движение, оставаясь в небольшом плюсе.

Рубль продолжает консолидироваться в недельном диапазоне, удерживаясь от развития нисходящего движения, несмотря на слабость нефти. Поэтому формирование устойчивого роста мировых рынков и нефтяных цен может вызвать резкое укрепление российской валюты. В то же дальнейшее снижение нефти способно исчерпать защитный ресурс рубля, вернув его курс на более низкие уровни.

Нефть продолжает демонстрировать слабость

Поначалу нефтяные цены умеренно повышались, но незадолго до старта европейской сессии резко снизились, вновь переписав двухнедельные минимумы. Затем котировки устремились вверх, обновив дневной максимум, но в середине наших торгов сдали позиции. Сейчас наблюдается очередная попытка восстановления, Brent прибавляет 0,4% около значения $70,7.

Нефть остается под давлением усиления глобальной пандемии, угрожающей росту сырьевого спроса. Однако нефтяной рынок далек от глубокого пессимизма, участники по-прежнему готовы выкупать ценовые просадки, реагируя на восходящие импульсы рисковых активов.

Доллар не смог развить успех

В начале дня индекс доллара (DXY) совершал восходящие импульсы, которые не получали продолжения. Перед открытием европейских торгов был обновлен недельный максимум, но вскоре DXY устремился вниз, теряя сейчас 0,15% немного выше уровня 92 п.

Сегодня повлиять на биржевые активы способен еженедельный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США (15:30 МСК). Если показатель превысит ожидания, это может поддержать рынки в плане уменьшения вероятности более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Доллар отреагирует на подобную статистику снижением.

Пара EUR/USD в четверг совершала разнонаправленные движения около недельного минимума, несколько раз переписав его и постепенно увеличивая амплитуду импульсов. В середине российской сессии котировки стали активно расти, обновив дневную вершину. Сейчас пара прибавляет 0,15% около значения 1,186.

Техническая картина

Пара USD/RUB не прекращает попыток выйти вверх из диапазона консолидации 72,68–73,25, однако, ненадолго превысив верхнюю границу, она в очередной раз резко снизилась, передвинув вчера сопротивление на дневной максимум 73,3 руб. Сегодня котировки приближались к этому уровню, но вновь сдали позиции. Таким образом, продолжается разнонаправленная динамика, о ее прекращении с большой вероятностью будет свидетельствовать закрытие часовой свечки за пределами коридора 72,68–73,3.