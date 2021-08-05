Покупатели "Ростелекома" готовы поднять бумаги с минимумов
В лидерах роста к середине сессии были бумаги ТМК (+3,12%), а также обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+2,05% и +1,95% соответственно). В лидерах снижения находились обыкновенные акции Башнефти (-2,87%) и котировки ФСК ЕЭС (-1,06%).
Ростелеком в четверг представил финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. Так, выручка оператора увеличилась на 9% г/г до 138,6 млрд руб. (прогноз +8,4% г/г до 138 млрд руб.). OIBDA выросла на 15% г/г до 55,9 млрд руб. (прогноз +11,7% г/г до 54,5 млрд руб.), а рентабельность составила 40,4% (прогноз 39,5%). Чистая прибыль выросла на 46% г/г до 11,2 млрд руб. (прогноз +30,4% г/г до 10 млрд руб.). Кроме того, компания пересмотрела прогноз по росту OIBDA и теперь ожидает увеличение показателя на 8-10% г/г вместо прежних 5%.
C технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома восстанавливаются от минимумов с конца 2020 года и выходят из зоны среднесрочной перепроданности. На дневном графике бумаги пересекли среднюю полосу Боллинджера (район 95 руб.), что открывает им дорогу к 99 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Район важных среднесрочных сопротивлений при этом расположен у 100,80-102,50 руб.: до закрепления выше указанных отметок лучше не рассчитывать на продолжительный рост. ADX в целом не противоречит развитию краткосрочного повышения. Покупатели выглядят вполне готовыми к тому, чтобы поднять бумаги с минимумов.
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