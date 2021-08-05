Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) сохранил в четверг ключевую ставку на исторически минимальном уровне 0,1%. Однако точечные меры регулятора не всегда принимаются в русле среднесрочных трендов проводимой монетарной политики.

Причина такого несовпадения в данном случае – разгон инфляции. В опубликованном в четверг отчете о денежно-кредитной политике (ДКП) регулятор повысил прогноз по пиковым уровням инфляции, согласно которому темпы роста цен могут составить 4% г/г в последнем квартале 2021 года, а затем начнут снижаться. Повышение процентных ставок — это типичный инструмент ДКП, применяемый центральными банками для сдерживания инфляции и побуждающий население сберегать, а не тратить. Прогноз пикового значения в 4% значительно выше, чем предыдущая оценка регулятора (2,5%), сделанная в мае. Но уровень в 2,5% был достигнут уже в июне, что заставило MPС пересмотреть прогнозную траекторию инфляции.

Объем приобретаемых корпоративных и государственных облигаций также был сохранен на текущем уровне: 20 млрд фунтов стерлингов и 875 млрд фунтов ($1,22 трлн) соответственно. Однако некоторые чиновники центробанка уже предпринимают попытки к сокращению программы количественного смягчения, чтобы снизить ценовое давление. В частности, один из членов МРС Майкл Сондерс голосовал против сохранения текущего объема закупок и предлагал снизить его до 830 млрд фунтов стерлингов.

Пересмотр прогноза регулятора по инфляции — плохая новость для вкладчиков кредитных организаций, поскольку покупательная способность накоплений снижается из-за того, что процентные ставки, вероятно, «застрянут» на минимальном уровне.

Мы не предполагаем радикального пересмотра ДКП Банком Англии, поскольку представители MPC неоднократно заявляли, что инфляция носит временный характер, а влияние факторов, которые провоцируют рост цен, ослабнет в течение следующих 12 месяцев. Однако английский регулятор может начать сокращать закупки гособлигаций, если придет к выводу о затяжном характере инфляции, а также при соответствующих действиях ФРС. Мы полагаем, что этот вопрос будет обсуждаться главой Банка Англии Эндрю Бейли на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа.