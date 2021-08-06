Европейский фондовый рынок в четверг достиг рекордного уровня закрытия. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,4%, британский FTSE 100 снизился на 0, 1%, германский DAX увеличился на 0,4%, французский CAC 40 прибавил 0,6%.

Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,1%, но индекс компаний средней капитализации вырос на 0,7% после того, как Банк Англии представил планы по сокращению стимулирования британской экономики, которое было введено из-за COVID.

Худший результат показал сектор горнодобывающих компаний, индекс сектора снизился на 2,6%, так как цены на железную руду и основные металлы снизились из-за опасения замедления спроса со стороны Китая.

Фондовые индексы США уверенно прибавили по итогам дня. Так, по итогам основной торговой сессии S&P500 увеличился на 0,6%. Nasdaq и S&P 500 закрылись на рекордных уровнях после того, как данные показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали заявки на пособие по безработице. Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии данные по занятости в пятницу.

Акции Etsy упали примерно на 9,5% после того, как показатели роста пользователей не оправдали ожиданий. Во втором квартале компания заработала $0,68 на акцию по сравнению с $0,63, которые ожидали аналитики. Выручка составила $528,9 млн, что также превзошло ожидания в $524,7 млн.

В ходе вечерней сессии бумаги Virgin Galactic подскочили на 6% после того, как компания сообщила о квартальных результатах и заявила, что возобновит продажи билетов.

Котировки Beyond Meat упали на 4% в ходе вечерней сессии после того, как компания отчет компании во втором квартале не оправдал ожидания аналитиков. Компания отчиталась об убытке в $0,31 на акцию, что оказалось больше, чем ожидали аналитики (-$0,24). Выручка составила $149,4 млн что превысило ожидания аналитиков в $140,8 млн.

В пятницу запланирована публикация промышленного производства в Германии, а также торговый баланс и количество новых рабочих мест во Франции. В США будут опубликованы данные рынку труда за июль.Ближе к концу недели западные площадки смогли определиться с направлением. После нескольких недель неопределенности уверенности участникам рынка добавил ряд позитивных моментов: во-первых, достигнуто соглашение по стимулам в США, хоть и меньшее, чем изначально предполагалось, а во-вторых, индексам продолжает оказывать поддержку корпоративная отчетность.