Вчера российский рынок акций благодаря растущей Америке и попытке отскока цен на нефть сумел продолжить рост, прибавив за день 0,6%. Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным, но шансы на продолжение роста есть.

Прежде всего, рассчитываем на «Газпром», который вчера на растущем рынке снизился на 0,7%. Поводом для распродаж стало сообщение о пожаре на ямальском заводе компании. Но вряд ли это приведет к перебоям с поставками газа. Между тем, стоимость последнего в Европе продолжает расти и превысила 500 долларов за тысячу кубов. При такой цене газа акции «Газпрома» должны стоить далеко за 300 рублей. Ждем, что сегодня вчерашняя просадка в акциях газовой монополии будет выкупаться.

Ждем и отчета Сбера за июль. Скорее всего, банк опять порадует финансовыми показателями. Но здесь картина пока неопределенная: котировки вошли в зону сопротивления 215-220 руб. Пока сложно прогнозировать, вызовет ли отчетность фиксацию прибыли «по факту» или даст новые силы для пробоя сопротивления и дальнейшего похода на исторические максимумы.

По-прежнему позитивен взгляд на бумаги металлургов, которые можно смело продолжать держать в портфелях. Это касается и «Норникеля», поскольку объявление о снижении претензий к компании со стороны Росрыболовства (да возобладает здравый смысл!) может привести к резкому скачку котировок ГМК.

Особняком стоят бумаги золотодобытчиков. Котировки золота никак не могут преодолеть сопротивление 1820 долларов за тройскую унцию, чтобы отправиться к 1900 долларам. При этом золото сейчас сильнее всех отстает от роста цен сырьевых активов в целом. Сегодня с утра котировки металла вновь снизились на 0,3%, и находятся в районе 1800 долларов.

Нефть также пока не пытается продолжить начатый вчера отскок. На котировки по-прежнему давит ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Азии, что грозит сокращением потребления топлива со стороны Китая. По-прежнему рекомендуем сокращать позиции по нефтянке на отскоках.

Российская валюта пытается пустить корни около отметки 73 руб за доллар. Поводов для роста рубля нет никаких, а вот любой негатив способен быстро возбудить рублевых «медведей». Но вряд ли это произойдет сегодня.

Если на мировых площадках не произойдет сегодня никаких катаклизмов, то традиционного повышенного спроса на валюту во второй половине дня пятницы мы не увидим, и рубль завершит неделю практически без изменений, в районе 73 руб за доллар.