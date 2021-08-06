В ходе торгов 5 августа на отечественных площадках преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи подошел вплотную к пикам середины июля. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции БСП (+5,7%). Среди наиболее ликвидных бумаг аутсайдерами оказались акции QIWI (-1,84%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,00-75,00.

Реакция инвестсообщества на отчет Норникеля (GMKN 25 516, +0,28%)оказалась слабой. При этом результаты ГМК превзошли ожидания. Ввиду повышения цен на металлы выручка компании увеличилась до $8,9 млрд, хотя объемы производства никеля и меди сократились. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 64%. Долговая нагрузка существенно не изменилась, несмотря на значительное уменьшение объема денежных средств по причине роста капзатрат, отчислений на выплату штрафа и дивидендов. Мы повысили прогноз финансовых показателей Норникеля на второе полугодие. Полагаем, что выручка компании способна достичь $20 млрд при EBITDA $11,2 млрд. Позитивной динамике этих показателей не помешает повышение налогов при условии отсутствия значительной и продолжительной коррекции в ценах на основные металлы Таргет по акции ГМК мы повысили до 35 тыс. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон позитивен, но инвесторы не будут активно наращивать длинные позиции перед выходными. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800-3850 п. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00-73,50.