Вчера пара доллар/рубль, как и ожидалось, ушла в боковик и находилась у нижней границы нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей.

Отечественная валюта вчера в ходе торгов не проявила значимой динамики и закрепилась там же, где и была днями ранее, что свидетельствует о скором начале нового трендового движения. В первую очередь стоит заметить незначительное укрепление нефти, что способствовало доллару не уйти выше значений 73,3. Также, для стабильности валют стран ЕМ сыграла свою роль ребалансировка рынка США. Объемы торгов рублем д/д остались фактически неизменными. В целом, валюты ЕМ вели себя разнонаправленно, больше завися от внутренней конъюнктуры. Ожидания инвесторов уже направлены на следующую неделю, где будет задаваться основная динамика ключевых валют, на фоне сегодняшней и будущей макростатистики развитых рынков.

По состоянию на утро пятницы мировые фондовые рынки открылись слабопозитивно. Нефть марки Brent торгуется за 71,4 доллара за баррель. Данные аспекты могут незначительно укрепить рубль за сегодняшний день.

Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на рынках валют. Возможно некоторое удорожание рубля, однако, в целом, рубль находится в боковике и ожидания инвесторов уже перенесены на следующую неделю, там и будет задаваться новый тренд национальной валюты.