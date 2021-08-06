S&P 500 закрылся на очередном историческом максимуме перед пятничным отчетом о занятости, поскольку экономические данные показали постепенное улучшение на рынке труда. Основной индекс акций США вырос на +0.6%. Девять из 11 основных отраслевых групп выросли, а лидерами стали Financials (+1.3%) и Energy (+1.2%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.7%, также закрывшись на новом максимуме, в то время как Dow Jones Industrial Average вырос на +0.8%, а индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 прибавил +1.8%.

Между тем, заголовки о Covid-19 по-прежнему влияют на настроения инвесторов, поскольку опасения по поводу дельта-версии растут вместе с новыми ограничениями. Нью-Йорк объявил, что потребует доказательства вакцинации для занятий в помещениях, таких как рестораны и тренажерные залы, в то время как Китай ввел новые ограничения на поездки, чтобы обуздать вспышку, вызванную дельта-штаммом коронавируса.

«На этой неделе вы могли чувствовать нервозность на рынках. Казалось, что каждый выпуск данных имеет гораздо больший вес, и каждое слово, произнесенное центральным банком, может встряхнуть ситуацию», — сказал в аналитической записке старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам. «Таким образом, хотя безработица остается высокой, а риски ухудшения состояния экономики значительны в результате вспышки дельта-штамма, центральные банки продвигают планы по отмене стимулов в условиях чрезвычайной ситуации и планируют повышение ставок в ближайшие годы».

Заявки на пособие по безработице в США снижаются вторую неделю подряд, упав на —14,000 по сравнению с неделей ранее до 385,000. Количество повторных обращений за государственными пособиями также упало до 2.93 миллиона, что является новым пандемическим минимумом. Эти данные появились после ястребиных комментариев в среду заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды, который заявил, что центральный банк намерен вскоре отказаться от стимулирования экономики и перейти к повышению процентных ставок в 2023 году.

Goldman Sachs в стане быков. Банк повысил свой целевой уровень S&P на конец 2021 года до 4,700 (с 4,300 ранее), что подразумевает потенциал роста около +7% с текущих уровней, и повысил целевой уровень на конец 2022 года до 4,900. Стратеги отметили устойчивый рост корпоративных прибылей и низкие процентные ставки, предложив инвесторам сбалансировать свои портфели долгосрочными акциями «роста» и краткосрочными тактическими ставками в секторах, на которые оказывает негативное влияние новая вспышка вируса.