В четверг цены на нефть отскочили после четырех дней снижения. За период коррекции котировки потеряли около 7,3%, поэтому отскок выглядит закономерным. При благоприятном фоне котировки могут еще немного подрасти, но о полноценном восстановлении говорить пока рано.

С начала недели цены на нефть снижаются, отражая опасения рынка из-за вспышки COVID-19 в Китае. В стране, которая является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире с долей около 15%, были введены карантинные меры в 15 из 32 провинций.

Власти Китая подошли к вопросу радикально, объявив полноценные локдауны в крупных городах и ограничив междугородние и международные передвижения. По данным Baidu, автомобильный трафик в Пекине упал на 20–30% к уровням прошлой недели.

Если период ограничений затянется, то падение спроса на нефть в Поднебесной может негативно сказаться на мировом балансе. Опрошенные Bloomberg специалисты уже отмечают ощутимое замедление китайского спроса на топливо. При этом есть все шансы, что вооруженный вакциной Китай сможет оперативно локализовать инфекцию, и глубокой коррекции по нефти удастся избежать.

В четверг формальным поводом для отскока цен на нефть мог стать рост напряженности на ближнем Востоке, где Иран обвиняется в ракетном ударе по нефтяному танкеру вблизи берегов Омана. Этот инцидент может усложнить переговоры между США и Ираном по ядерной сделке и отсрочить снятие санкций с иранского нефтегазового экспорта.

Между тем, эти события могут иметь и обратный эффект, стимулировав Иран к более активным переговорам. Ранее после победы на выборах нового иранского президента опосредованный диалог с США встал на паузу, в то время как американская сторона уже начала намекать на то, что ее готовность к переговорам не будет длиться вечно. Исходя из таких соображений, я бы не связывал вчерашний отскок именно с этими событиями.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются в районе $71,7 за баррель, прибавляя 0,7% к уровням четверга. При благоприятной конъюнктуре котировки могут вернуться в район $72–73 за баррель, но о более существенном восстановлении говорить пока рано. Несмотря на то, что американская отраслевая статистика указывает на сохранение высокого спроса в США, риски из-за COVID-19 в Азии могут оказывать давление в ближайшие дни. Участники рынка могут внимательно следить за ситуацией в Китае и реагировать на существенные изменения, которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер.