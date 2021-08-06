Основную интригу на рынках создает статистика из США
В каждом обзоре у нас присутствуют три основных фактора, которые влияют на фондовые площадки. Во-первых, это статистика по американскому рынку труда, которая должна выйти сегодня. На этой неделе мы уже увидели данные от ADP, оказавшиеся практически в два раза ниже прогноза по количеству рабочих мест от корпораций.
Второе — это вспышки коронавируса. Ситуация усугубляется — видимо, начинается новая волна. Под давлением оказалась Азия, и в этом отношении есть куда падать. И третий момент — это неоднозначная политика регулирующих органов Китая. Здесь у нас присутствуют достаточно большие вопросы, как будет развиваться ситуация.
В любом случае, именно статистика по рынку труда создает ту самую интригу, которая не дает снизиться основным индексам в США и в определенной степени поддерживает Азию. Отскок, который мы наблюдали по китайским индексам, видимо, уже постепенно заканчивается. Вернуться к тем значениям, которые были до регулирования образовательного и технологического сектора в КНР, скорее всего, уже не удастся — не чувствуется дальнейшего импульса в котировках индексов. Корея также находится под небольшим давлением, так что в ближайшее время можем ощутить негатив на азиатских площадках. При этом Япония второй день подрастает, и это интересно: уже завершается Олимпиада, поэтому в какой-то степени японский рынок может вздохнуть свободно.
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