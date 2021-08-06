Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,4%, несмотря на повышение нефтяных котировок и отмечавшийся вчера рост фондового рынка США (впрочем, сегодня на премаркете позитивная динамика сменилась консолидацией).

Активность «быков» стимулируют сильные квартальные результаты американских компаний. Уже более чем 73% корпораций из индекса S&P 500 опубликовали данные за прошедший период, и 75% из отчитавшихся эмитентов превзошли рыночные прогнозы по чистой прибыли.

По ожиданиям инвестсообщества, в ближайшие месяцы ФРС не будет сворачивать программу количественного ослабления. На этом фоне сегодняшняя публикация сравнительно слабых данных о количестве занятых в неаграрных отраслях США способна вызвать значимую для недельной динамики котировок «медвежью» реакцию.

В российском фондовом сегменте лучше рынка торгуются бумаги НОВАТЭКа. Как стало известно в конце прошлой недели, японская банковско-финансовая группа Mitsui Sumitomo Banking Corporation (MSBC) и государственный Банк международного сотрудничества Японии (JBIC), действующий по поручению государственного агентства JOGMEC, приняли окончательное решение о вложении $2 млрд в реализуемый НОВАТЭКом проект «Арктик СПГ 2». Таким образом, инвестиции Mitsui и JOGMEC в российские активы будут поступать, несмотря на внесение газовых компаний этой юрисдикции в санкционные списки Вашингтона. Мы полагаем, что решение, принятое японскими финансовыми компаниями, отражает усиление «рынка продавца» в газовом сегменте и снижает долгосрочные инвестиционные риски как для НОВАТЭКа, так и для российского сектора добычи и переработки натурального газа в целом.

Несмотря на вышеуказанный тренд, котировки «Газпрома» теряют 2,5% на новости о возгорании в здании завода, принадлежащего ООО «Газпром переработка» и расположенного в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Впрочем, по данным Главного управления МЧС РФ по региону, возгорание было ликвидировано в 01:40 мск, а последствия ЧП устранили к 06:00 мск. Мы отмечаем, что текущие прогнозы выручки «Газпрома» в 2021 году отражают риск того, что сокращение объемов добычи вследствие данной аварии обусловит более чем 10-процентное снижение финансовых показателей компании.

Акции Mail.ru Group растут на фоне публикации ESG-отчета за 2020 год. Компания намерена наращивать бизнес в сферах защиты данных, рационального использования ресурсов, онлайн-образования и ряде других сегментов. Однако, несмотря на высокий потенциал роста выручки Mail.ru, давление на ее рентабельность в средне- и долгосрочной перспективе сохраняется ввиду возможного ускорения инфляции как в российской, так и в мировой экономике в 2022-2023 году.

Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3780–3845 пунктов. Ориентир для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,00–73,45 и 86,35–87,45 соответственно.



