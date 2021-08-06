Российские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу, 6 августа, отыгрывая некоторое ослабление спроса на риск на зарубежных площадках. Так, торги в Азии сегодня завершились преимущественно в минусе, в негативном ключе открылись торги на биржах Европы. В предыдущие дни рынки акций Старого и Нового Света обновили максимумы благодаря позитивным корпоративным отчетностям, и инвесторы, вероятно, решили сделать паузу в ожидании публикации важнейших данных по занятости в Штатах. На этом фоне продолжающееся восстановление цен на нефть оказывает лишь ограниченную поддержку российским акциям.

Торги на американских фондовых площадках вчера закончились повышением основных индексов на 0,6-0,8%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,24%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,27%, до 3823,5 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,5%, до 1645,1 пункта.

Внимание российских и мировых инвесторов сегодня будет приковано к отчету Минтруда США за июль, учитывая, что состояние рынка труда является одним из ключевых факторов, влияющих на решения Федрезерва по монетарной политике. Согласно консенсус-прогнозу, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а безработица снизилась до 5,7% с 5,9%.

Помимо этого, нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по динамике числа нефтедобывающих установок в Штатах, а в РФ вечером, уже поле закрытия основных торгов, выйдут данные по инфляции за июль. Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию финансовых результатов компаниями «ФосАгро» и «Мосэнерго».

Наиболее существенное снижение сегодня демонстрируют акции ММК (−1,9%), НЛМК (−1,6%), «Газпрома» (−1,4%), ТМК (−1,3%), «Петропавловска» (−1,3%), «Северстали» (−1,2%). Ощутимо подорожали расписки TCS Group (+1,5%), а также акции «НОВАТЭКа» (+1%), «Ростелекома» (+0,9%), ВТБ (+0,7%).

Сбербанк сегодня опубликовал достаточно сильный отчет по РСБУ за июль. Чистая прибыль банка в прошлом месяце выросла в 1,9 раза в годовом выражении до рекордных 126,8 млрд руб., а по итогам января-июля показатель увеличился в 1,8 раза до 721,6 млрд руб., при этом показатель ROE составил значительные 25,5%. На этом фоне обыкновенные акции Сбербанка к середине дня увеличились в стоимости на 0,8%, привилегированные — на 0,5%.