Разнонаправленные тренды повысят волатильность нефти
Снижение цен на нефть длилось со 2 по 5 августа, продемонстрировав падение с 75 до уровня ниже 70 долларов за баррель марки Брент. Причиной падения стали вышедшие 30 июля данные о росте запасов в США на 3,6 млн баррелей по сравнению с ожидавшимся сокращением на 3,9 млн баррелей. Параллельно беспокойство рынков о восстановлении спроса на нефть вызывает рост заболеваемости новым штаммом коронавируса в США, Китае и Японии, а также действующие и потенциальные ограничения. Все это давит на цены.
С другой стороны, 5 августа новости об эскалации напряженности на ближнем востоке развернули тренд на резкое снижение нефти, и цена в тот же день восстановилась до 71 доллар за баррель, а 6 августа уже тестировала уровень выше 72 долларов. Непростая ситуация между Израилем, Ливаном, Ираном ставит под сомнение быстрый выход иранской нефти на экспортный рынок, а также создает неопределённость со стабильностью поставок нефти из региона.
Волатильность котировок ближайшие несколько недель повысится, учитывая 2 противоположных потока информации для нефтяных цен: негативные для спроса рост запасов и ковидные ограничения и негативное для предложения нефти усиление ближневосточного конфликта. Мы ожидаем достаточно широкий диапазон колебаний, от 68 до 75 долларов за марку Брент, в зависимости от преобладания новостного фона.
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