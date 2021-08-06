МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,4% 0,2%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,1% 0,8%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) 8,8% 8,8%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (июнь) 12,6 млрд евро 13,4 млрд евро
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июнь) 9,209 млн 9,388 млн
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Группа Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (02.09.2021, в заочной форме, одобрение крупной сделки)    