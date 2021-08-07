МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Неделю назад розничный онлайн брокер Robinhood провёл IPO, которое сильно разочаровало инвесторов по результатам первого торгового дня. Однако уже в последующие дни просевшие акции подскочили более чем вдвое. В чем причина резкого скачка и что дальше ждет компанию, объясняет аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Даже январский скандал, когда Robinhood ограничил торговлю некоторыми мем-акциями, включая GameStop, не помешал стать бумагам самого брокера одними из самых обсуждаемых на популярном в США форуме Reddit.

К причинам взрывного роста можно отнести покупки со стороны институциональных инвесторов: биржевой фонд под управлением Кэти Вуд уже купил 4,8 млн акций Robinhood, объём позиции оценивается в 343 млн долларов, это 1,5% от общих активов под управлением ETF ARKK.

Такая любовь к акциям Robinhood не является неожиданной: в мире идёт тренд на привлечение розничных инвесторов на фондовый рынок, а Robinhood максимально снизил порог входа и упростил покупку ценных бумаг (возможна даже покупка долей акций).

Согласно данным самого Robinhood, число его клиентов составляет около 18 млн человек, из которых более половины ранее не имели опыта в инвестициях. Звучат даже критические аргументы о том, что торговля на бирже по своей простоте приближается к компьютерной игре.

Модель бизнеса Robinhood не такая, как у других брокеров: компания декларирует нулевые комиссии за сделку, при этом продает поток клиентских ордеров более крупным рыночным игрокам – маркет-мейкерам. В некотором роде "товаром" в этой сделке являются сами клиенты Robinhood.

И хотя компания в настоящий момент убыточна (убыток 1,3 млрд долларов в первом квартале), она демонстрирует колоссальные темпы роста выручки: за прошлый год она выросла в 3,5 раза до почти 1 млрд долларов. Для новых технологических компаний инвестиционное сообщество часто готово закрыть глаза на текущие убытки – темпы роста оказываются более важным показателем.

Перспективы у компании в целом благоприятные: пока у инвесторов есть свободные деньги на руках, и пока в мире есть люди, не торговавшие на фондовом рынке, у Robinhood будет целевая аудитория.

Естественно, есть и конкуренты, среди которых наиболее известен брокер Webull, но он пока является частной компанией и сам на бирже не котируется.

Акции Robinhood имеют все шансы стать самостоятельным мемом и прокси для биржевой активности розничных трейдеров.