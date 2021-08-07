МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе изменялся незначительно. При этом ослабление европейской валюты на форексе обусловило его некоторое снижение и к рублю. В итоге доллар провел неделю в узком коридоре 72,68-73,30 рубля, а евро — 86,28-87,38 рубля.

Основным курсообразующим фактором для рубля были колебания глобального аппетита к риску, вызывавшие соответствующую курсовую динамику на форексе. Рынок нефти в основном падал — с полумесячного максимума (76,4 доллара) — и даже протестировал психологически значимую отметку в 70 долларов за баррель (упав до 69,75 доллара), однако к завершению недели все же попытался остаться выше 70 долларов.

Это не сильно повысило волатильность курса рубля, демонстрировавшего снижение корреляции с нефтяными котировками.

В итоге доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 25 копеек до уровня 73,4 рубля, евро снижался на 50 копеек до 86,35 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до составив 5,25 тысячи против 5,45 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и евро. Поддержка приходила от общего спроса на риск, проявившегося в ослаблении американской валюты на форексе. Первая неделя августа стала для нефти худшей с октября 2020 года

При этом рост мировых фондовых индексов и ослабление доллара компенсировали негативные для рубля сигналы с рынка нефти, который снижался в направлении 70 долларов за баррель марки Brent. Рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах Поднебесной, что надавило на нефть.

"Черное золото", страдало также от недельных данных по динамике запасов углеводородов в США. Так, Американский институт нефти (API) зафиксировал, что за неделю, завершившуюся 30 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились всего на 879 тысяч баррелей после снижения на 4,73 миллиона баррелей неделей ранее.

Американское минэнерго и вовсе увидело рост показателя на 3,6 миллиона баррелей, до 439,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, напротив, снижения запасов нефти на 3,1 миллиона баррелей.

При этом рубль смотрел больше на поведение индекса доллара (DXY), который колебался в узком коридоре 91,8-92,6 пункта. Однако в комплексе факторов это не давало четких ориентиров рублю, и он продолжал колебаться в достаточно узком "боковике", отыгрывая курсовые изменения основной валютной пары форекса (евро-доллар), которая в основном сползала.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел также в стабилизации на фоне противоречивых сигналов с внешних рынков относительно аппетита к риску.

Так, вначале давление на американскую валюту и соответственно поддержку рисковым активам оказала слабая недельная статистика по рынку труда США. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось меньше ожиданий: на 14 тысяч, до 385 тысяч, при прогнозе снижения до 384 тысяч. Это укрепило надежды инвесторов, что ФРС США пока не будет ужесточать монетарную политику.

Однако в пятницу вышла июльская статистика по рынку труда, зафиксировавшая силу этого сегмента. Так, безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи при прогнозах, соответственно в 5,7% и роста на 870 тысяч.

Таким образом, ФРС, видимо, все же начнет вскоре задумываться и главное — подавать сигналы о сворачивании мягкой денежно-кредитной политики, что надавит на аппетит к риску и курс рубля.

Пока же возобновившиеся (прерванные из-за вступления в силу санкций США о запрете участия в первичных размещениях госбумаг РФ) безлимитные аукционы Минфина РФ показывают спрос на ОФЗ. Так, ведомство разместило госбумаги двух серий на 75,3 миллиарда рублей при совокупном спросе в 145 миллиардов рублей.

Однако косвенное давление на рубль оказывает увеличение в августе-сентябре объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство в период с 6 августа по 6 сентября 2021 года купит валюты и золота на 315,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 14,4 миллиарда рублей.

В период с 7 июля по 5 августа объем покупки валюты и золота составил 296 миллиардов рублей, по 13,5 миллиарда рублей в день.

Таким образом, рубль на противоречивом внешнем и внутреннем фоне может продолжить "топтание" на месте, транслируя курсовую динамику форекса на внутренний валютный рынок. Доллар при этом, видимо, останется неподалеку от полюбившегося игрокам в последние дни уровня 73 рубля.