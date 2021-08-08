МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. С сентября 2022 года в школах в России начнут преподавать финансовую грамотность учащимся с первого по девятый класс. Почему это важное решение, и как оно повлияет на финансовое поведение нового поколения, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность

Но есть огромный и всё ещё сложный вопрос – насколько обучение финансовой грамотности имеет смысл. Дело в том, что мы, как потребители услуг, в том числе финансовых, должны иметь не теоретические знания, а уметь практически использовать продукты и возможности. Например, пока довольно сложно представить, можно ли подключить семью к планированию бюджета – это выглядит неочевидным для детей 1-3 классов.

А если обсуждение будет на примерах из учебника, это не переложится в связь с реальной жизнью, и дети могут остаться с непониманием, как зарабатываются деньги, и почему они не падают с неба.

Есть довольно много статей про финансовую грамотность и реальное финансовое поведение. Как всегда, можно считать, что стакан наполовину полон или наполовину пуст, в зависимости от подхода. Некоторые научные исследования показывают, что вполне можно добиться повышения финансовой грамотности у школьников, и тут есть проверенные опытом возможности. Например, есть методики симуляций — детей можно вовлекать в знакомство с финансовыми инструментами через игровые механизмы, включая возможность самостоятельно зарабатывать и тратить "школьные деньги". Они зарабатываются через работу или оценки в школе, и затем могут быть использованы на обеды, дискотеки или дополнительные сессии с учителями.

Такой подход "распоряжайся сам" является, вероятно, самым вовлекающим способом обучить подходу к бюджету и финансовым инструментам.

А дальше появляются детали. Дело в том, что сама по себе "финансовая грамотность" полезна постольку, поскольку она меняет реальное поведение людей. С этим, также по научным исследованиям, есть проблемы.

У человека может быть информация, что такое кредит и сложный процент, но психологическое состояние или сложные обстоятельства могут почти заставить взять кредит под 1% в день. В итоге люди показывают хорошие результаты в тестах и играх по финансовой грамотности, а затем всё равно покупают дорогой товар в кредит под высокие ставки.

Поэтому вопрос, насколько хорошо обдуманное обучение финансовой грамотности в России сработает именно для изменения поведения школьников, довольно острый. Взрослым вообще нужно помогать особенно в момент возникновения запроса, то есть когда они хотят понять, что делать с кредитом или депозитом, и похоже ли будет с детьми, останутся ли у них какие-то знания – мы увидим из опыта.

Последнее важное замечание – содержание программ. Десять лет сотрудничества России, в том числе Министерства финансов и Банка России, со Всемирным Банком привели к набору довольно качественных материалов и нескольких очень качественных учебников по финансовой грамотности. Эти материалы вполне отвечают и взглядам ОЭСР на школьные программы, и подходам на крупнейших финансовых рынках, включая США.

Но наша надежда, что на хорошие материалы, что на встраивание их в другие курсы школьной программы, должна быть скромной и осторожной.

Например, "сложные проценты" являлись частью школьной программы по математике в России чуть ли не сотню лет. И всё равно в международных тестах (например, S&P) взрослые люди массово не могут оценить, больше ли произведение двух процентных ставок, чем их сумма – то есть не применяют базовое математическое образование.

Аналогично людям непонятны базовые экономические концепции, включая "инфляцию" как изменение цен, поэтому уверенно сказать, что их гарантированно удастся научить пользоваться финансовыми инструментами, не получается.

Главное убеждение родителей, наверное, будет в том, что детям нужны возможности распоряжаться хотя бы небольшими средствами с ранних школьных лет. Здесь тоже нет единого рецепта, и невозможно сказать, что надо платить за школьные оценки (это может привести к большим искажениям в стимулах учиться), или за домашнюю работу (это может испортить отношения в семье), или отдавать деньги школе для "школьных баллов" (почему семья должна на это тратиться?).

Кто-то находит путь через карманные деньги, кто-то открывает детям личные карты, в некоторых школах можно использовать электронные пропуска или даже "ладошку" для оплаты школьного питания.

Почти все эти пути смогут дать возможность школьникам на себе испытать последствия управления личным бюджетом, что повлияет на финансовую грамотность. Но любой "личный финансовый план" реализуется через собственную деятельность и заработки, поэтому только время покажет, смогут ли школьники с лёгкостью использовать новые знания.