Пятницу российский рынок акций провел откровенно слабо, снизившись более чем на 0,7% при том, что американские индексы широкого профиля завершили торги в положительной зоне. Сегодня распродажи продолжатся из-за негативного внешнего фона.

Американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около 0,2%, почти на 2% снижается нефть, уйдя под отметку 70 долларов за баррель. Причин негативной динамики две: вышедшая в пятницу отличная статистика по безработице в США, повысившая опасения о скором сворачивании программы ФРС выкупа бумаг с рынка, и рост заболеваемостью коронавирусом в Китае и США.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи также неблагоприятная. На прошлой неделе индикатор снизу вверх ткнулся в нижнюю границу восходящего канала, из которой вышел в середине июля, но вернуться в коридор не смог. Теперь бы неплохо продавить рынок вниз, посмотреть, где начнутся покупки. Не исключено, что это будет под уровнем 3700 пунктов.

Лучше рынка на прошлой неделе выглядел Сбербанк, получивший поддержку от отличной статистики за июль. Бумага завершила неделю в маленьком шажке от исторических максимумов. Но на имеющемся сейчас фоне продолжить рост Сберу будет трудно, но бумагу на просадках стоит докупать.

Более двух процентов потеряли в пятницу акции черных металлургов, где прошла закономерная коррекция на фоне снижения мировых цен на сталь. Сегодня бумаги могут продолжить снижаться, но от сильных распродаж их будут сдерживать высокая дивидендная доходность и ослабление курса рубля.

«Газпром» устранил последствия пожара на заводе в Новом Уренгое, который привел к снижению котировок акций компании в четверг и пятницу, а также спровоцировал рост цен на газ в Европе. На наш взгляд, распродажи акций «Газпрома» были избыточными, неплохо бы их компенсировать сегодняшним ростом. Тем более что «Газпром» прекрасно умеет расти на падающем рынке.

Под наибольшим прессом сегодня будут акции нефтяных компаний, но мы уже давно рекомендовали сокращать их доли в портфелях.

Если нефть сумеет закрепиться ниже 70 долларов за баррель, не исключено движение в сторону 65 долларов. Эта цена вполне устраивает ведущие нефтяные державы, поэтому нет оснований надеяться, что ОПЕК+ при таком развитии событий будет менять свою программу по повышению уровня добычи.

Рубль на утренней сессии теряет четверть стоимости. На прошлой неделе российская валюта в паре с долларом консолидировалась вокруг отметки 73, соответственно, должен быть выход после консолидации. Драйверов роста рубля нет никаких, а поводы для его снижения вполне весомый – это не только негативный внешний фон, но увеличенный объем покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Целью роста пары доллар-рубль является район 76,5, но пока о таком падении рубля говорить рано. Сегодня, если мировые биржи продолжат «краснеть», пара доллар-рубль может завершить торги в районе 74.