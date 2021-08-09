Доходность 10-летних ОФЗ выросла за неделю
В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,93%. Давление на российский рынок облигаций и все развивающиеся страны оказала вышедшая в пятницу статистика по рынку труда в США. Улучшение данных по занятости способствовало повышению ставок на скорое сокращение монетарных стимулов ФРС. Доходность UST-10 на этом фоне выросла до 1,3% годовых (+7 б.п.). Доходность 10-летних гособлигаций в местных валютах ЮАР, Мексики, Индонезии, Колумбии в пятницу выросла на 3-8 б.п. Снижение Brent на 7,4% за неделю также негативно отразилось на ценах ОФЗ, накопленным итогом за неделю доходность 10-летних ОФЗ выросла на 9 б.п.
В начале этой недели снижение нефтяных цен продолжается (Brent отступает ниже 70 долларов за баррель), что может способствовать постепенному движению 10-летних ОФЗ в направлении верхней границы диапазона 6,8 – 7,0% годовых.
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