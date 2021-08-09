На предыдущей неделе российский рынок акций вырос, однако итоговый результат был смазан пятничным снижением на повышенных оборотах. В результате индекс Мосбиржи вернулся в район 3800 п.

Сегодня с утра складывается слабый внешний фон. Цены на нефть Brent опустились ниже круглой отметки $70. Это негативный краткосрочный сигнал. Растут риски сползания котировок в сторону $64,5–66, особенно с учетом распространения COVID-19 в крупнейших потребителях: США и КНР.

В этой ситуации нефтяные фишки покажут умеренную слабость. Лучше рынка сегодня могут торговаться акции потребительского сектора и, возможно, представители электроэнергетики.

Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи находятся в районе 4000 п. Но на их быстрое достижение пока по-прежнему сложно рассчитывать. Трендовая поддержка расположена около 3750–3730 п. и выступает ближайшей реперной точкой, спуск ниже которой укажет на слом продолжительной восходящей тенденции и откроет дорогу к 3600–3620 п.

Пара USD/RUB завершала прошлую неделю около 73,5. Помимо слабой динамики сырьевых товаров негативное влияние оказало общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. Сегодня ближайшим ориентиром и техническим препятствием наверху выступает район около 73,9–74.

В США в пятницу вышел сильный отчет по рынку труда. Уровень безработицы резко снизился с 5,9% до 5,4%, тогда как аналитики в среднем ожидали 5,7%. По Non-Farm Payrolls данные также весьма неплохие — рост рабочих мест в июле на 943 тыс. против прогнозных 870 тыс., и пересмотр за июнь с 850 тыс. до 938 тыс.

С одной стороны, это позитивный сигнал для экономики. Но рынки обеспокоены тем, что эти данные свидетельствуют в пользу скорого сворачивания QE. На этом фоне резко вырос индекс доллара.

Под сильным давлением оказались драгметаллы. Сегодня с утра падение в золоте, которое выступает защитным инструментом в период отрицательных реальных процентных ставок, продолжилось до $1730. Растущая среднесрочная картина нарушена. Акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска, вероятно, в понедельник останутся под давлением.

В то же время лучше рынка могут выглядеть акции американских банков на фоне ожидания роста долларовых процентных ставок.