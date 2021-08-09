Европейские рынки закрылись разнонаправленно в пятницу, так как инвесторы следили за новым раундом корпоративных доходов и глобальным распространением варианта delta Covid-19. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,11%, французский CAC 40 прибавил 0,53%, британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,04%.

Промышленное производство в Германии неожиданно упало на 1,3% в июне, что стало вторым ежемесячным снижением подряд, согласно данным Федерального статистического управления.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после публикации ключевого отчета о ситуации на рынке труда США за июль, который оказался лучше, чем прогнозировали экономисты. Отчет, опубликованный Министерством труда в пятницу, показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 943 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 938 000 в июне. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 870 000 человек. В то же время уровень безработицы снизился в июле до 5,4% с 5,9% в июне. Это самый низкий показатель с марта 2020 года. Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +0,69%, S&P +0,84%, Nasdaq +1,02%. Индексы Dow и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах после более сильного, чем ожидалось, отчета о рабочих местах.

На предстоящей неделе стоит обратить внимание на ряд событий. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс планирует во вторник провести виртуальную беседу по экономике и денежно-кредитной политике с представителями средств массовой информации. В среду Президент Федерального Резервного банка Канзас-Сити выступит на тему "Взгляд из Федерального резерва Банка Канзас-Сити". В понедельник Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь, а еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. Во вторник в Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. В среду Германия опубликует индекс потребительских цен за июль. В четверг Британия заявит об изменении ВВП и объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал, а также объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за июнь.

В США стоит отметить публикацию изменения уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь в понедельник. Во вторник США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. В среду США представят индекс потребительских цен за июль. В четверг США представят индекс цен производителей за июль и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за август. На неделе свои финансовые результаты предоставят Walt Disney, eBay, Baidu, DoorDash.



